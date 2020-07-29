Последнее обновление: 29.07.2020 10:40

Власти и сепаратисты Йемена согласились на создание нового правительства

Центральное правительство Йемена и сепаратисты из Южного переходного совета согласились создать новое правительство, поддержав таким образом инициативу Саудовской Аравии по урегулированию конфликта.

Об этом говорится в сообщении представителя МИД Саудовской Аравии в Twitter, передает РБК.

В сообщении указывается, что предложенный Саудовской Аравией план включает прекращение огня, отказ переходного совета от объявленной им автономии на юге Йемена, назначение губернатора и главы по безопасности города Адена, а также наделение премьер-министра Йемена полномочиями по формированию нового правительства в течение 30 дней.

Как сообщается на сайте переходного совета, сепаратисты уже отказались от введенного в апреле режима самоуправления на юге страны.

Сепаратистский Южный переходный совет был создан в 2017 году. Некоторое время ЮПС и признанное правительство Йемена выступали союзниками в борьбе с шиитским движением хуситов «Ансар Аллах», но позже между ними возник конфликт. В 2019 году сепаратисты захватили Аден, а в апреле 2020 года объявили о введении самоуправления во всех южных провинциях Йемена.

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