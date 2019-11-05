Правительство Йемена договорилось с сепаратистами на юге страны

Правительство Йемена и сепаратисты из Южного переходного совета, на протяжении нескольких месяцев ведущие боевые действия друг против друга, договорились о заключении мирного соглашения.

Тем самым был сделан важный шаг к обеспечению мирного решения йеменского конфликта, заявил во вторник, 5 ноября, специальный представитель генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс, передает DW.

Соглашение, подписанное в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, предполагает, в частности, что правительство Йемена возвратится в Аден, а отряды сепаратистов вольются в вооруженные силы Йемена. Кроме того, в течение ноября планируется перевести перестановки в правительстве Йемена с тем, чтобы в него вошли представители севера и юга страны.

В августе 2019 года сепаратисты, до этого времени поддерживавшие правительство в борьбе с шиитскими повстанцами-хуситами, подняли мятеж и захватили Аден и несколько других южных районов страны.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Хуситы, поддерживаемые Ираном, контролируют большую часть страны. В 2015 году в конфликт на стороне правительства Йемена вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.