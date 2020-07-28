Последнее обновление: 28.07.2020 13:06

Власти РФ отказываются оценивать ход предвыборной кампании в Беларуси

Россия не вмешивается в ход электоральной кампании в Беларуси и не дает оценок ей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Выборы еще не состоялись. Оценки предвыборной кампании мы не даем. Мы не вмешиваемся во внутренние дела нашего ближайшего союзника и не будем этого делать и дальше", - сказал Песков, передает ТАСС.

При этом Песков подчеркнул, что для России важна Беларусь, Союзное государство и продолжение интеграционных процессов как в рамках СНГ и ЕАЭС, так и на двустороннем уровне. "Безусловно, мы высоко ценим тех представителей союзной Беларуси, которые отвечают в этом плане взаимностью и которые также являются сторонниками дальнейшего углубления наших союзных отношений", - добавил представитель Кремля.

Ранее по теме


-->
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование