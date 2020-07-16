МИД РФ: Россия не заинтересована в дестабилизации обстановки в Беларуси

Российские власти утверждают, что не намерены вмешиваться в избирательные процессы и не заинтересованы в дестабилизации политической ситуации в Беларуси.

«Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в избирательные процессы, у нас нет никакого интереса влиять на мнение белорусов. Окончательный выбор должен сделать белорусский народ, и мы этот выбор признаем», - заявил сегодня замглавы МИД РФ Руденко в интервью ТАСС.

По его словам, Россия спокойно наблюдает за происходящим в Беларуси.

«В отличие от зарубежных игроков, как сейчас говорят акторов, Россия не заинтересована ни в каких майданах, ни в каких киевских сценариях. То, что произошло в Украине, стало такой прививкой для многих государств, в том числе для братской, самой близкой для нас страны — Беларуси», - добавил Руденко.

По его словам, Россия рассчитывает, что президентские выборы в Беларуси пройдут в спокойной обстановке.

«Считаем, что выборы в Беларуси пройдут спокойно, — сказал Руденко, отметив готовность РФ направить своих наблюдателей в составе различных миссий в случае получения приглашения.