Последнее обновление: 29.07.2020 10:40

Google проложит новый интернет-кабель по дну Атлантики

Категории: США Google

Корпорация Google во вторник объявила, что к 2022 году намерена проложить новый оптоволоконный кабель по дну Атлантического океана для «большей надежности сети». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Магистральная линия увеличит пропускную способность и скорость работы всех сервисов Google, среди которых Meet, Gmail и Google Cloud. Интернет-кабель соединит Нью-Йорк, Буде (Великобритания) и Бильбао (Испания). Там кабель будет интегрирован в создаваемый рядом с Мадридом центр облачных технологий Google.

Кабель получит название «Грейс Хоппер» — в честь американской ученой в области программирования. Она известна как создательница одного из старейших языков программирования COBOL, а также первого компилятора для компьютерного языка программирования, передает РБК.

Согласно сообщению компании, «Грейс Хоппер» — первый кабель, который Google проложит в Испанию. Компания SubCom, с которой Google ранее в этом году заключила контракт, займется его прокладкой.

«Грейс Хоппер» станет четвертым частным подводным кабелем Google вслед за анонсированными ранее «Кюри» (США — Чили), «Дюнан» (США — Франция) и «Эквиано» (Португалия — ЮАР).

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