На Донбассе начал действовать режим прекращения огня

На линии разграничения на Донбассе с полуночи понедельника, 27 июля, вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Договоренности о нем были достигнуты трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на востоке Украины в составе представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Москвы и Киева.

Накануне президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский 26 июля в телефонном формате обсудили дополнительные меры по соблюдению режима тишины.

Со своей стороны, Украина направила на линию разграничения военных, которые участвовали в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

"Такой шаг, прежде всего, позволит не отвлекать личный состав подразделений ОС от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации", - говорится в сообщении Операции объединенных сил (ООС) Украины.

При этом Киев указывал, что режим прекращения огня не лишает украинских военных права на ответ при нарушении соглашения противником.

Новое соглашение о прекращении огня было достигнуто 22 июля на встрече ТКГ. За время шестилетнего конфликта, который разгорелся в 2014 году после аннексии Россией Крыма, погибли более 14 000 человек.