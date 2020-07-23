Участники переговоров по Донбассу договорились о прекращении огня

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (Украина, ОБСЕ, Россия) договорилась в среду, 22 июля, о полном прекращении огня в Донбассе.

Сообщается, что с 27 июля вступают в силу дополнительные меры по поддержке и соблюдению перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта на востоке Украины, передает DW.

Эти меры предусматривают запрет на наступательную и разведывательно-диверсионную деятельность, использование летательных аппаратов, запрет на применение огня, включая снайперский, запрет на размещение тяжелой артиллерии и техники в населенных пунктах и вблизи объектов инфраструктуры.

Участники переговоров подчеркнули, что режим полного прекращения огня является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь для реализации других положений этих соглашений.

На встрече украинская сторона передала также списки лиц на взаимное освобождение. В Киеве выразили надежду, что соблюдение "режима тишины" станет базой для проведения выборов в Донбассе. Кроме того, украинская сторона рассчитывает, что в ближайшее время также получит от ДНР списки пленных для обмена.

Заседание контактной группы проходило в видеоформате. Следующая встреча состоится 19 августа.