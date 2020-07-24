Генпрокуратура РБ подтвердила, что Беларусь – полицейское государство

Генеральная прокуратура не будет заниматься проверкой фактов о незаконном воспрепятствовании работе журналистов в Беларуси, вежливо отфутболив коллективное обращение СМИ и его более 200 подписантов.

«Генпрокуратурой рассмотрено ваше коллективное обращение о незаконном воспрепятствовании сотрудниками органов внутренних дел профессиональной деятельности журналистов, а также о несогласии с административным задержанием отдельных журналистов в ходе несанкционированных массовых мероприятий в июне—июле 2020 года. Проведение проверок о нарушениях законодательства о СМИ, выразившихся в незаконном ограничении свободы массовой информации и составление протоколов об административном правонарушении по ст. 22.19 КоАП отнесено непосредственно к компетенции органов внутренних дел», - говорится в ответе Генпрокуратуры за подписью начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Марины Поповой.

Генпрокуратура также указывает, что принятие решений по сообщениям о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, совершенном с применением насилия или с угрозой его применения должностным лицом органов внутренних дел в связи с его служебной или профессиональной деятельностью, и решение вопроса о наличии в этих действиях состава преступления, предусмотренного ст. 198 Уголовного кодекса, относится к исключительной компетенции органов предварительного следствия.

«В соответствии со ст. 7.1 ПИКоАП административное задержание, иные процессуальные действия могут быть обжалованы непосредственно участниками административного процесса, а иными юридическими и физическими лицами — только если производимые процессуальные действия и решения затрагивают их права и законные интересы. Постановление о наложении административного взыскания на основании ст. 12.11 ПИКоАП может быть обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, потерпевшим, а также их представителями и защитником», - сказано в ответе.

«Обжалование процессуальных действий и вынесенных в рамках административного процесса процессуальных решений иными, не указанными в статьях 7.1, 12.11 ПИКоАП лицами, в том числе отдельными представителями и редакциями СМИ, нормами ПИКоАП не предусмотрено», - свела Генпрокуратура на нет все совместные усилия подписантов обращения.

«Задержанные лица вправе самостоятельно обратиться за защитой своих интересов и в установленном ПИКоАП порядке обжаловать принятые в отношении них процессуальные решения в территориальные органы прокуратуры и суд. В части содержащихся в обращении утверждений о превышении сотрудниками органов внутренних дел власти и служебных полномочий при задержании отдельных лиц, последние вправе обратиться с соответствующим заявлением в территориальные подразделения Следственного комитета, к компетенции которых относится проведение таких проверок».

21 июля представители негосударственных СМИ Беларуси призвали власти прекратить преследование журналистов. Соответствующее обращение, которое подписали 213 журналистов, редакторов и блогеров, было направлено министру внутренних дел Юрию Караеву, генпрокурору Александру Конюку, председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой и министру информации Игорю Луцкому.

В ходе президентской кампании 43 корреспондента десятков СМИ были задержаны при исполнении служебных обязанностей.