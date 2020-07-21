Независимые СМИ Беларуси требуют остановить преследования журналистов

Представители негосударственных СМИ Беларуси направили обращение министру внутренних дел Юрию Караеву, генпрокурору Александру Конюку, спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой и министру информации Игорю Луцкому с призовым прекратить преследование журналистов.

В нем отмечается, что «последние месяцы стали периодом крайне жестких репрессий в отношении журналистов независимых изданий в Беларуси». Задержания журналистов, работающих на уличных акциях, происходили в разных городах страны, некоторые — даже в прямом эфире, на глазах у десятков тысяч зрителей.

«В ходе президентской кампании 43 корреспондента десятков СМИ были задержаны при исполнении служебных обязанностей… Эти действия нарушают ст. 198 Уголовного кодекса, которая определяет ответственность за «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста», и имеют одну цель — запугать журналистов и показать им и всему обществу, что законы не работают, когда есть более высокие политические интересы».

«Однако бесстыдство этих действий ведет к обратному эффекту. Циничное желание показать гражданам, насколько они беззащитны перед властью, в первую очередь дискредитирует саму власть», — убеждены авторы обращения.

«Мы требуем, чтобы власти прекратили преследовать журналистов независимых изданий, а силовикам хотим напомнить, что, задерживая журналистов при исполнении ими своих профессиональных обязанностей и применяя к ним силу, вы не только нарушаете закон, но и сами совершаете преступление», — говорится в обращении.

Представители негосударственных СМИ также информируют, что «обращение к руководителю ГУВД Мингорисполкома Ивану Кубракову, командиру отряда ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрию Балабе, заместителю министра внутренних дел Александру Барсукову по этому вопросу оказалось безрезультатным», а пресс-служба МВД анонсировала встречу представителей министерства с журналистами, работающими на массовых мероприятиях, но встреча так и не состоялась.