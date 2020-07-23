Последнее обновление: 23.07.2020 10:24

Госдеп США объявил награду до 1 млн долларов за сведения об украинских хакерах

Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до 1 млн долларов США за информацию, которая может привести к задержанию граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко, подозреваемых в киберпреступности.

Об этом говорится в пресс-релизе американского госсекретаря Майка Помпео, выпущенном в среду, 22 июля, передает DW.

В сообщении указывается, что в январе 2020 года под руководством Секретной службы США было проведено расследование, по результатам которого Радченко и Еременко были заочно предъявлены обвинения по 16 пунктам: в частности, в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, электронном мошенничестве, компьютерном мошенничестве.

Им вменяется в вину взлом системы сбора, анализа и извлечения электронных данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам (КЦББ) и хищении тысяч конфиденциальных файлов, которые затем были незаконно проданы. Комиссия по ценным бумагам и биржам также подала гражданский иск против Еременко и других физических и юридических лиц.

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