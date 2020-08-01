В США задержан подросток, обвиняемый в организации хакерской атаки на Twitter

Власти США предъявили обвинение трем хакерам, которые подозреваются во взломе двумя неделями ранее аккаунтов в Twitter целого ряда знаменитостей и известных фирм.

Об этом в пятницу, 31 июля, заявили в прокуратурах штатов Калифорния и Флорида. Двое из обвиняемых являются гражданами США, третий - подданный Великобритании, передает DW.

17-летний Грэм Айвэн Кларк, Мэйсон Шеппард 19 лет и 22-летний Нима Фазели обвиняются в сговоре с целью электронного мошенничества, несанкционированного доступа к чужим компьютерам и отмывании средств. Им может грозить штраф до 250 тысяч долларов и тюремное заключение на срок до 45 лет.

Правоохранительные органы задержали 17-летнего Кларка, которого американская прокуратура называет "главным организатором" взлома Twitter. Им занимается прокуратура Флориды, поскольку законы этого штата позволяют предъявлять обвинения несовершеннолетним в ряде финансовых преступлений на той же основе, что и совершеннолетним, что было бы невозможно по федеральному законодательству.

Помощник ответственного оперативного сотрудника ЦРУ в Сан-Франциско Санджай Вирмани заявил, что задержаны два подозреваемых, но не назвал их имен.

Масштабная атака на Twitter произошла 15 июля. Были взломаны страницы нескольких американских корпораций и известных людей, в том числе Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Уоррена Баффера и Джозефа Байдена.

В опубликованных от имени этих людей сообщениях хакеры призывали переводить им средства в криптовалюте на указанный счет и обещали вернуть сумму в двойном размере. Таким образом они получили более 100 тысяч долларов.