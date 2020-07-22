Последнее обновление: 22.07.2020 15:14

Украина продлевает карантин до 31 августа

Правительство Украины продлевает адаптивный карантин до 31 августа, сообщил сегодня премьер Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Сегодня у нас на повестке дня планируется продолжение адаптивного карантина в Украине до 31 августа", -сказал Шмыгаль.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что правительство планирует определить новые нормы проведения карантина. В частности, нормы карантина, установленные в Украине, гармонизируются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости.

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