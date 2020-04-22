Последнее обновление: 22.04.2020 19:55

Украина продлевает коронавирусный карантин до 11 мая

Украина из-за ежедневно увеличивающегося числа заражений коронавирусом продлевает до 11 мая срок действия жестких карантинных мер, введенных в марте для противодействия пандемии, сказал в среду премьер-министр Денис Шмыгаль.

Первоначально ограничения были рассчитаны до 24 апреля.

“Мы еще не прошли пик заболеваемости, и он может настать в начале мая”, - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду, передает Reuters.

По данным на 22 апреля, на Украине подтверждены 6.592 случая заражения коронавирусом, включая 174 летальных, а также 424 выздоровления. За последние сутки число заболевших увеличилось на 467 человек.

“Если ситуация будет содействовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков и скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг и, возможно, о других мерах смягчения”, - сказал премьер-министр.

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