Курсы наличной валюты в банках Минска на 20 июля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США не изменился и составил 2,401 рубля, минимальный курс продажи не изменился и составил 2,405 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,012 рубля и составила 2,743 рубля, минимальная продажа выросла на 0,006 рубля и составила 2,745 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,33 (снизился на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,35 (снизился на 0,02 рубля).