Последнее обновление: 20.07.2020 11:06

Белорусы в июне вывели из банков срочные валютные депозиты на $132,2 млн.

Население Беларуси в июне продолжило выводить валюту со срочных валютных вкладов для финансирования текущих расходов на фоне падения экономики и снижения трудовых доходов.

Однако после майского замедления отток валютных вкладов резко вырос, поводом для чего стал рейдерский захват Белгазпромбанка, спровоцировавший резкое падение доверия к банковской системе страны.

Объем срочных депозитных вкладов физических лиц в валюте за июнь 2020 года снизился на $132,2 млн. или 2,29% и на 1 июля 2020 года составил $5,6356 млрд. или 13,5299 млрд. рублей. С начала года объем срочных вкладов в валюте упал на $580,7 млн. или 9,34%, следует из отчета Нацбанка Беларуси.

Объем переводных вкладов населения в валюте (банковские карточки плюс остатки на счетах) в июне 2020 года вырос на $18,7 млн. или 1,24% и на 1 июля 2020 года составил $1,5216 млрд. или 3,6531 млрд. рублей. С начала года объем переводных вкладов в валюте вырос на $199,9 млн. или 15,12%.

Общий объем валютных вкладов населения в июне 2020 года снизился на $113,5 млн. или 1,56% и на 1 июля 2020 года составил $7,1572 млрд. С начала года общий объем вкладов населения в валюте снизился на $380,9 млн. или 5,05%.

На 1 июля 2020 года объем срочных валютных вкладов населения в 2,7 раза превышал объем срочных рублевых вкладов, а доля таких депозитов в общем объеме срочных банковских депозитов населения за май сократилась с 73,42% до 72,89%.

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