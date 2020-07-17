Курсы наличной валюты в банках Минска на 17 июля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,004 рубля и составил 2,401 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,004 рубля и составил 2,405 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,007 рубля и составила 2,731 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,007 рубля и составила 2,739 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,36 (снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,37 (снизился на 0,03 рубля).