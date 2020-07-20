Последнее обновление: 20.07.2020 08:18

Мандат спецдокладчика ООН по Беларуси продлен на год

Совет по правам человека (СПЧ) ООН продлил еще на год мандат спецдокладчика по Беларуси. Резолюция о ситуации с правами человека в Беларуси принята 17 июля, сообщает сайт управления верховного комиссара ООН.

Документ призывает белорусские власти гарантировать проведение свободных, честных и прозрачных президентских выборов, а также принять меры для содействия мирному процессу в соответствии с международными обязательствами государства, передает БелаПАН.

СПЧ ООН призвал власти Беларуси к сотрудничеству со специальным докладчиком Анаис Марен, в частности позволить ей посетить страну и свободно встречаться с представителями заинтересованных сторон, в том числе гражданского общества.

Беларусь также должна выполнить рекомендации спецдокладчика и расширить всестороннее сотрудничество с тематическими специальными процедурами ООН, говорится в резолюции.

Мандат специального докладчика по вопросу о ситуации с правами человека в Беларуси был учрежден СПЧ ООН в связи с волной массовых арестов оппозиционных политиков и репрессий в отношении гражданского общества после президентских выборов 2010 года. Спецдокладчик приступил к исполнению своих обязанностей 1 ноября 2012 года.

Анаис Марен была избрана на должность спецдокладчика в 2018 году.

Официальный Минск не признает мандат спецдокладчика и призывает СПЧ ООН упразднить его, указывая на его «несправедливый и политизированный характер».

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