В ООН обеспокоены ситуацией с правами человека в Беларуси

Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин призвала международное сообщество пристально следить за ситуацией в Беларуси в преддверии президентских выборов.

Как сообщает сайт управления Верховного комиссара ООН, Анаис Марин, представляя 10 июля в Женеве ежегодный доклад Совету по правам человека, подчеркнула, что «за последний год и без того тяжелое положение с правами человека еще более ухудшилось», передает БелаПАН.

В представленном докладе анализируется положение в области гражданских и политических прав в Беларуси в период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020-го.

«К сожалению, в 2019−2020 годах не было каких-либо серьезных улучшений в области нормативно-правовой защиты прав человека в Беларуси, − отметила Марин. − Поскольку практически ничего не было сделано для выполнения рекомендаций, представленных в предыдущих докладах, системные и систематические нарушения прав человека сохраняются как в законодательстве, так и на практике».

Спецдокладчик напомнила, что Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, баллотируется в президенты уже шестой раз. Марин обеспокоена тем, что «правительство использует ограничительные законы и произвольные административные и судебные меры для наказания инакомыслия».

«Общественные и политические активисты, правозащитники, журналисты, блогеры и другие представители гражданского общества неоднократно подвергались преследованиям и запугиваниям, и многие были арестованы, пытаясь реализовать свои права на свободу выражения мнений и мирных собраний», − говорится в докладе.

Вместе тем, отметила Марин, «без поддержки правительства или какого-либо национального правозащитного учреждения белорусам будет трудно реализовать свои экономические, социальные и культурные права». «Для уязвимых групп − таких, как женщины, люди с инвалидностью, люди с ВИЧ − ситуация еще более сложная», − говорится в докладе.

«Меньшинства, представители ЛГБТ и семьи задержанных подвергаются стигматизации, в то время как закона о борьбе с дискриминацией, который бы их защищал, не существует», − подчеркнула Марин.

Спецдокладчик выразила обеспокоенность «по поводу доступности и качества медицинской помощи в местах лишения свободы во время пандемии COVID-19, особенно для детей, отбывающих несоразмерно длительные сроки тюремного заключения за преступления, связанные с наркотиками».

Она также отметила, что «белорусскоязычное население подвергается дискриминации в сфере высшего и среднего образования и в средствах массовой информации». «Это не только угрожает сохранению языка, но и ограничивает культурную жизнь в стране», − добавила Марин.

Спецдокладчик напомнила, что Беларусь остается единственной страной в Европе, которая применяет и осуществляет смертную казнь. «Я сожалею, что в Беларуси до сих пор не введен мораторий на смертную казнь, и я обеспокоена отсутствием усилий по борьбе с пытками и жестоким обращением», − подчеркнула Марин.

Она рекомендовала Совету по правам человека ООН продлить мандат спецдокладчика по Беларуси, поскольку это «дает возможность представителям гражданского общества быть услышанными». Анаис Марин также подчеркнула: несмотря на то, что власти Беларуси не признают ee мандат, она готова к конструктивному диалогу с правительством.

Француженка Анаис Марин была назначена специальным докладчиком ООН по правам человека в Беларуси в 2018 году.