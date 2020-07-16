Армения и Азербайджан возобновили обстрелы

Вечером 15 июля Минобороны Армении сообщало в Twitter, что Азербайджан обстрелял около шести армянских деревень, выпустив примерно 50 артиллерийских снарядов.

Азербайджан также заявляет о том, что ситуация на границе остается напряженной. Баку обвиняет Ереван в попытках организации атак на позиции азербайджанских военных, передает РБК.

«С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы», — говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

В Баку утверждают, что армянские силы из минометов и крупнокалиберного оружия обстреляли села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района. Пострадавших среди гражданского населения нет. «В настоящее время на этом направлении идут бои. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку», — заявили в азербайджанском военном ведомстве.

Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе в Товузском районе началось 12 июля. Баку заявил об обстрелах, а в Ереване заявили, что группа солдат Азербайджана попыталась пересечь границу Армении. После предупреждения азербайджанцы вернулись на позиции, однако позднее начали обстрел, утверждали армянские военные. На протяжении следующих двух дней на границе двух стран продолжились обстрелы, сообщалось о потерях с обеих сторон. 14 июля замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев сообщил о гибели двух высокопоставленных азербайджанских военных: генерал-майора Гашимова Полада и полковника Ильгара Мирзаева. Армения сообщила о гибели майора и капитана в результате обстрела.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Евросоюз призвали страны прекратить огонь и предложили вернуть наблюдателей из ОБСЕ на приграничную территорию. В Кремле выразили беспокойство из-за взаимных обстрелов. На стороне Баку в конфликте выступила Турция: МИД страны осудил действия армянских военных и заявил, что выступает за территориальную целостность Азербайджана.