Полиция в Баку разогнала митинг в поддержку военного конфликта с Арменией

Полиция в Баку разогнала участников массовой акции сторонников военного конфликта с Арменией. В ночь на среду, 15 июля, правоохранители применили водометы и слезоточивый газ, задержаны десятки человек.

Имеются противоречивые сведения о численности акции - по данным азербайджанского издания Turan.az, в митинге в поддержку вооруженных сил перед зданием парламента участвовали около 50 тысяч человек, однако информационный сайт Report.az сообщает о тысячах демонстрантов.

Начавшаяся накануне вечером акция в центре Баку продолжалась всю ночь. Ее участники скандировали: "Карабах наш", "Слава армии", "Солдаты вперед", "Мобилизация", "Главнокомандующий, объяви мобилизацию". Ночью протестующие ворвались в здание парламента, после чего в него вошли полицейские и служащие полка быстрого реагирования с использованием дубинок выгнали манифестантов на улицу.

Утром 15 июля Минобороны Азербайджана сообщило о 91 нарушении армянской стороной режима прекращения огня на границе за минувшие сутки, передает DW.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о готовности Анкары к поддержке азербайджанских вооруженных сил. "Мы будем рядом с ВС Азербайджана, поддерживать наших братьев в соответствии с принципом "одна нация, два государства", - цитирует слова Акара агентство Anadolu.

Новое обострение армяно-азербайджанского конфликта началось несколько дней назад. 12 июля Армения и Азербайджан, вот уже 30 лет находящиеся в состоянии конфликта из-за территории Нагорного Карабаха, обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на участке совместной границы, который находится севернее спорного региона. По версии Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской границы подвергли азербайджанские позиции артиллерийскому обстрелу. Пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян, напротив, сообщила, что это военнослужащие Азербайджана попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ и захватить опорный пункт под прикрытием артиллерийского огня.

В начале 1990-х годов в результате конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США. При этом Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.