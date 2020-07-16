Последнее обновление: 16.07.2020 11:42

Литва обеспокоена развитием событий в избирательной кампании в Беларуси

Власти Литвы выразили беспокойство по поводу последних событий в Беларуси и предупредили о возможных последствиях в отношениях между Беларусью и Евросоюзом.

«Последние события во время предвыборной кампании – селективная регистрация кандидатов в президенты, новая волна репрессий против гражданской общественности, оппозиции, политических оппонентов и кандидатов, независимыми средствами массовой информации и блогеров, задержание сотен людей – вызывает огромное беспокойство. Нынешние происшествия показывают, что Беларусь все больше отдаляется от стандартов демократии», - говорится в заявлении МИД Литвы.

Власти Литвы призвали руководство Беларуси обеспечить конкурентоспособную предвыборную среду, безопасные, свободные и добросовестные выборы, отпустить всех задержанных и обеспечить основные свободы и права человека.

«Продолжение политически обоснованных репрессий, возможный рост количества новых политических заключенных будут иметь последствия на дальнейшие отношения Европейского Союза (ЕС) и Беларуси. Мирные, свободные и добросовестные президентские выборы поощрили бы демократическое развитие Беларуси, укрепили бы ее суверенитет и независимость», - отмечается в заявлении.

МИДД Литвы в заявлении также упомянул еще две проблемы в отношениях между Беларусью и ЕС: безопасность БелАЭС и особый путь Беларуси в борьбе с коронавирусом.

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