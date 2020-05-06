МИД Литвы призвал Беларусь не загружать топливо в АЭС и ввести карантин

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс провел телефонную беседу со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Литовская сторона инициировала разговор в связи с информацией о том, что на площадку БелАЭС было доставлено ядерное топливо для загрузки в первый энергоблок, пуск которого намечен на этот год, сообщает sputnik.by со ссылкой на МИД Литвы.

Линас Линкявичюс напомнил, что литовская сторона придерживается мнения о том, что рекомендации международных организаций, касающиеся безопасности атомной электростанции, должны быть выполнены до начала эксплуатации АЭС.

"Поэтому мы призываем Беларусь не загружать ядерное топливо до тех пор, пока все рекомендации международных экспертов не будут выполнены. Мы договорились регулярно консультироваться по всем этим вопросам", - сказал глава МИД Литвы.

Литва настоятельно призывает Беларусь первостепенное внимание уделять вопросам безопасности, а не графику строительства БелАЭС, что не подвергать своих и чужих граждан.

Официальный Вильнюс считает, что конструктивным шагом в этом направлении станет приостановка пусковых работ. Также там считают необходимым проведение срочной оценки экспертов ЕС по выполнению стресс-тестов Национального плана действий Беларуси. Для этого на белорусскую станцию должна прибыть группа международных экспертов для мониторинга процесса.

В ходе беседы Линас Линкявичюс также выразил обеспокоенность по поводу быстрого распространения коронавирусной инфекции в Беларуси.

"Мы призываем вас принять во внимание все рекомендации Всемирной организации здравоохранения, как в отношении введения карантина, так и планируемого парада 9 мая в Минске", - сказал литовский министр, отметив, что это важно для всего региона.