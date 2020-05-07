Последнее обновление: 07.05.2020 17:55

Еврокомиссия продлила режим удаленной работы для институтов ЕС до 25 мая

Сотрудники институтов ЕС в Бельгии, Люксембурге и Италии продолжат работать в удаленном режиме как минимум до 25 мая. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель Еврокомиссии.

"Учитывая ситуацию в принимающих странах, мы приняли решение, что действующие меры, включая дистанционную работу, будут продлены как минимум до 25 мая для штаб-квартир в Бельгии, Люксембурге и Италии", - сказал он.

Представитель ЕК также сообщил, что на сегодняшний день коронавирусом заразился 61 сотрудник Еврокомиссии, передает ТАСС.

С середины марта, когда в Бельгии был введен карантин, институты ЕС закрыты для посещений, в том числе для журналистов. Практические все сотрудники перешли на дистанционную работу.

С 4 мая Бельгия приступила к поэтапной отмене карантина, обязав население носить в общественных местах защитные средства, закрывающие рот и нос. Процесс отмены карантина будет медленным и поэтапным. Как ожидается, он продлится по меньшей мере до 31 августа или дольше.

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