Еврокомиссия прогнозирует ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе

Власти Евросоюза повысили оценку риска заболевания новой коронавирусной инфекцией в странах - членах сообщества со среднего до высокого уровня. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Наше агентство анонсировало сегодня, что риск повышен со среднего до высокого уровня", - сказала она. По словам главы ЕК, Евросоюз на всех уровнях активно предпринимает все меры, чтобы остановить распространение вируса. Ситуация с коронавирусом в Европе будет ухудшаться, Еврокомиссия готовит скоординированный ответ, передает ТАСС.

Еврокомиссия выделила свыше €230 млн на усилия по борьбе с коронавирусом и ищет возможности привлечения дополнительных средств. Еврокомиссия зафиксировала 2,1 тыс. случаев заражения коронавирусом в 18 странах ЕС, 54 человека умерли.

ЕС проведет 6 марта экстренную встречу министров здравоохранения для обсуждения мер борьбы с коронавирусом.