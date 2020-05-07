Последнее обновление: 07.05.2020 14:09

Парламент Беларуси уже завтра назовет дату президентских выборов

Палата представителей Национального собрания Беларуси назначит дату очередных выборов президента на заседании 8 мая.

ОБ этом сообщает sputnik.by со ссылкой на несколько источников в парламентских кругах.

Изначально планировалось, что депутаты проведут очередное заседание только 21 мая, однако стало известно о том, что нижней палаты пройдет уже в пятницу 8 мая.

Информацию о заседании нижней палаты подтвердил секретариат белорусского парламента. О повестке встречи там не сообщили.

Вместе с тем, источники сообщают о том, что завтра депутаты должны рассмотреть вопрос о назначении даты президентских выборов.

Президентские выборы должны пройти в Беларуси не позднее 31 августа 2020 года.

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