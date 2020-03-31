Последнее обновление: 31.03.2020 12:02

Лукашенко утверждает, что пока не переносит президентские выборы

Лукашенко пока не увидел необходимости переноса президентских выборов в стране. Об этом белорусский правитель заявил на встрече со спикером верхней палаты белорусского парламента Н.Кочановой.

"Есть ряд проблем, которые мы должны обсудить с вами. Не будем скрывать, это и политические вопросы - год президентских выборов. Самая большая проблема - это экономика. Тем не менее, этот вопрос никуда не уйдет. Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам, не то враги, не то соперники, подсказывают. Политические вопросы никуда не уйдут. Их надо обсуждать", - сказал Лукашенко

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