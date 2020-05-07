Последнее обновление: 07.05.2020 11:22

Курсы наличной валюты в банках Минска на 7 мая 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,016 рубля и составил 2,456 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,016 рубля и составил 2,464 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,01 рубля и составила 2,65 рубля, минимальная продажа выросла на 0,01 рубля и составила 2,66 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,30 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,31 (снизился на 0,01 рубля).

Ранее по теме
<Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Май 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование