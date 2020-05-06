Курсы наличной валюты в банках Минска на 6 мая 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 2,44 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 2,448 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,015 рубля и составила 2,64 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,019 рубля и составила 2,65 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,30 (вырос на 0,04 рубля), минимальный курс продажи составил 3,32 (вырос на 0,04 рубля).