Курсы наличной валюты в банках Минска на 5 мая 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,003 рубля и составил 2,438 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,004 рубля и составил 2,447 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,001 рубля и составила 2,655 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,006 рубля и составила 2,669 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,28 (не изменился).