В апреле у населения Беларуси прошел ажиотажный спрос на валюту

Укрепление курса белорусского рубля в апреле 2020 года на фоне стабилизации цен на нефть и сделки ОПЕК+, а также решения проблемы с поставками нефти в синеокую, заметно успокоило население Беларуси. В результате чистая покупка валюты населением в апреле сократилась в 4,02 раза до $69,5 млн. с $279,4 млн. в марте.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в апреле 2020 составила $613,9 млн., что на $408,0 млн. или 39,92% меньше, чем в марте текущего года, говорится в отчете Нацбанка РБ.

В том числе покупка наличной валюты в марте составила $354,1 млн. и снизилась на $275,1 млн. или 43,67% по сравнению с прошлым месяцем, покупка безналичной валюты составила $259,8 млн., что на $132,3 млн. или 33,74% меньше, чем в марте.

Продажа иностранной валюты населению Беларуси в апреле 2020 года составила $544,4 млн., что на $198,1 млн. или 26,68% меньше, чем в марте текущего года. В том числе продажа наличной валюты составила $409,1 млн. и снизилась на $162,2 млн. или 28,39% по сравнению с прошлым месяцем, продажа безналичной валюты составила $135,4 млн., что на $35,7 млн. или 20,86% меньше, чем в марте.

Таким образом, чистая покупка валюты населением Беларуси в марте 2020 года составила $69,5 млн., а с начала года выросла до $521,7 млн.

Всего, с начала 2020 года население купило $3,3 млрд., продало $2,778 млрд.