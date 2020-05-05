Власти Литвы могут снизить подоходный налог из-за коронавируса

Временное уменьшение ставки подоходного налога может быть одним из средств противодействия спаду экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом во вторник заявил советник по социально-экономической политике президента Литвы Симонас Крепшта.

«Одной из мер в борьбе с кризисом может стать временное снижение для населения подоходного налога. Такая мера могла бы действовать до конца текущего года», - сказал он, передает ТАСС.

Ставка этого налога в настоящее время составляет 20%. До какого уровня она могла бы быть уменьшена, советник не уточнил.

«Это затронуло бы всех работающих, повысило бы их доходы и увеличило потребление, что содействовало бы росту экономической активности», - отметил Крепшта.

По его словам, данное предложение президентские службы намерены обсудить с министерствами и правительством. «Если придем к взаимопониманию, инициатива будет передана на рассмотрение парламента», - утверждал советник.

В марте Минфин Литвы из расчета, что пандемию удастся остановить в первом полугодии, после чего начнется постепенный рост экономической активности, прогнозировал спад валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам года в 2,8%, в апреле прогноз составил уже 7,3%. Министр финансов Вилюс Шапока не исключает, что кризис затянется и спад превысит 10%. По оценкам финансовых аналитиков, неделя карантина, которая была объявлена в Литве 16 марта, обходится экономике страны в потерю 0,5% ВВП.