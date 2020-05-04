Еврокомиссия одобрила многомиллиардный пакет госпомощи Air France

Еврокомиссия (ЕК) разрешила властям Франции выделить авиакомпании Air France финансовую помощь в объеме 7 млрд евро.

Эти средства, в которых срочно нуждается авиаперевозчик, помогут ему преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса, пояснила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в понедельник, 4 мая.

Вестагер похвалила французское правительство за то, что, выделяя Air France деньги, оно обязало авиакомпанию соблюдать определенные экологические стандарты.

Air France эксплуатирует около 300 самолетов и является работодателем для 41 тысяч сотрудников. На фоне пандемии коронавируса число пассажиров, пользующихся услугами этой авиакомпании, серьезно сократилось, как и у ее конкурентов.

В пакет помощи, предоставляемой Парижем авиаперевозчику, входят государственные гарантии на банковские кредиты в размере 4 млрд евро, а также заем в объеме 3 млрд евро, выплачиваемый непосредственно из правительственных средств. Взамен Air France обязалась достичь определенного уровня экономической рентабельности и снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, передает DW.

По мнению Еврокомиссии, этот пакет финансовой помощи был необходим авиакомпании, а его сумма не является чрезмерной. Кроме того, он отвечает положениям ЕС, касающимся "устранения массивных нарушений в экономической жизни Франции", и поможет избежать предприятию банкротства, которое могло бы наступить вследствие пандемии COVID-19, пояснила Маргрете Вестагер.

В середине марта Еврокомиссия на фоне пандемии коронавируса существенно облегчила условия предоставления компаниям государственных субсидий. По данным агентства AFP, с тех пор ЕК не отклонила ни одного запроса о предоставлении государствами-членами Евросоюза экономической помощи бизнесу.

Авиакомпания Air France является частью французско-нидерландской группы Air France-KLM, в которой оба государства владеют равными долями в размере 14 процентов. Со своей стороны Нидерланды собираются выделить авиакомпании KLM на преодоление последствий экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, от 2 до 4 млрд евро.