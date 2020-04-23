ЕС создает гигантский фонд для восстановления экономики после пандемии

Страны Евросоюза создадут фонд, который позволит европейской экономике как можно быстрее выйти из рецессии после завершения пандемии коронавируса.

Еврокомиссия уже к 6 мая разработает конкретные предложения на этот счет, договорились главы государств и правительств стран ЕС в ходе видеоконференции вечером в четверг, 23 апреля, передает DW.

Председатель Совета ЕС Шарль Мишель сообщил в своем микроблоге в Twitter, что участники саммита Евросоюза вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен одобрили "Совместную дорожную карту по восстановлению экономики", которая предусматривает беспрецедентные инвестиции.

Еврокомиссии предложено разработать конкретные предложения по созданию фонда, увязав их с многолетним бюджетом ЕС на период с 2021 по 2027 годы. На переговорах обсуждается сумма в размере до 1,5 трлн евро.

Министры финансов стран ЕС еще две недели тому назад согласовали пакет на сумму в 540 млрд евро для оказания помощи европейским странам-должникам, предприятиям и трудящимся. Участники саммита Евросоюза 23 апреля окончательно одобрили этот план. Обещанные деньги станут доступны уже с 1 июня.