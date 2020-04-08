Еврогруппа не смогла договориться о плане восстановления экономики ЕС на 500 млрд евро

Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) после 16 часов переговоров в ходе ночной видеоконференции не достигла соглашения о создании плана восстановления экономики ЕС после пандемии на 500 млрд евро, новая видеоконференция по этой теме пройдет в четверг, 9 апреля.

Об этом заявил по итогам переговоров председатель Еврогруппы Мариу Сентену.

«После 16 часов дискуссии мы подошли вплотную к соглашению, но пока не достигли его. Я приостановил заседание Еврогруппы до четверга, - написал он в «Твиттере». - Моя цель остается прежней: создание надежной подушки безопасности для ЕС в ответ на кризис коронавируса. Для защиты рабочих мест, предприятий и государств мы должны утвердить значительный план восстановления экономики».

В свою очередь, пресс-служба Еврокомиссии уже официально отменила запланированный на 10:00 видеобрифинг Сентену, где должны были быть подведены итоги ночных переговоров, передает ТАСС.

Перед началом видеоконференции во вторник Сентену распространил видеообращение, в котором пообещал, что Еврогруппа примет крупнейшей в своей истории программы помощи суммарным объемом в 540 млрд евро для восстановления экономики после пандемии коронавируса. Данная программа должна объединить предложенные ранее различными институтами ЕС меры и схемы оказания помощи различным секторам экономики сообщества.

«Я ожидаю, что министры финансов зоны евро утвердят мощный ответ на пандемию коронавируса. Это будет крупнейшая и наиболее амбициозная программа помощи в истории Еврогруппы. Нам необходим европейский план, который поможет защитить наиболее уязвимые государства, чтобы гарантировать выход единого европейского рынка из этого кризиса без потерь, - сказал Сентену. - Данные меры дополнят беспрецедентные шаги, которые уже предприняты правительствами стран ЕС».

Он подчеркнул, что в этот пакет войдут уже объявленные ранее меры. Во-первых, программа Еврокомиссии объемом 100 млрд евро для финансирования схем по защите рабочих мест. Во-вторых, программа Европейского инвестиционного банка объемом 200 млрд евро для поддержки бизнеса, особенно малых и средних предприятий. В-третьих, программа поддержки наиболее уязвимых государств через Европейский стабилизационный механизм объемом до 240 млрд евро.