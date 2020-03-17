Еврогруппа заявила о вводе фискальных мер на уровне 1% ВВП из-за вируса

Еврогруппа разработала ряд фискальных мер в размере до 1% ВВП в 2020 году для поддержки экономики, которая находится в нестабильном состоянии из-за распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Еврогруппы.

Также группа обязалась предоставлять механизмы поддержки ликвидности в размере не менее 10% ВВП в виде схем государственных гарантий и отсроченных налоговых платежей. В заявлении Еврогруппы говорится о том, что эти показатели позже могут вырасти.

Также министры финансов стран-членов ЕС, входящие в Еврогруппу, договорились о дополнительных мерах поддержки экономики на уровне стран. В частности, речь идет о поддержке ликвидности компаний, которые сталкиваются с проблемами из-за коронавируса, особенно тех, кто работает в таких отраслях, как транспорт и туризм. Это может включать налоговые меры, государственные гарантии при заимствовании средств и послабления при выполнении госконтрактов.

Кроме того, предусматривается поддержка сотрудников пострадавших отраслей, в том числе продление пособий по болезни и безработице, а также отсрочка выплаты подоходного налога.

Также, предполагается срочное выделение денег из бюджетов на сдерживание вируса и лечение заболевания, которое он вызывает.

«Столкнувшись с такими исключительными обстоятельствами, мы приняли решение о необходимости быстрых, энергичных и скоординированных мер», — говорится в сообщении Еврогруппы.