Китай мог скрывать данные о вирусе ради накопления лекарств

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.

Об этом со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности США (DHS) сообщает AP.

Преуменьшая степень серьезности коронавируса, Китай нарастил импорт и сократил вывоз медицинских товаров, говорится в документе. При этом власти КНР пытались скрыть это, «отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных».

Согласно докладу, почти весь январь Китай скрывал от Всемирной организации здравоохранения данные о степени заразности коронавируса, параллельно увеличив импорт защитных масок, хирургических халатов и перчаток.

По данным американской разведки, изменения в импорте и экспорте Китая вышли за пределы нормы с вероятностью 95%, передает РБК.

В середине апреля телеканал Fox News сообщил, что коронавирус появился в одной из лабораторий Китая в результате его попыток превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними. Первым COVID-19 случайно заразился сотрудник лаборатории, пишет телеканал.

Версию о том, что вирус был искусственно создан, в Бюро разведки и исследований Госдепартамента США не поддержали, отметив, что доказательств этому нет. Однако позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него есть данные, которые позволяют говорить о появлении коронавируса именно в китайской лаборатории. Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил, что у Пекина была возможность «предотвратить все бедствия, постигшие мир», однако вместо этого власти КНР повели себя как авторитарные режимы, пытаясь «скрыть, спрятать и запутать».

Как следует из совместного доклада спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, после проведения опытов в лаборатории власти КНР поручили уничтожить доказательства, а также намеренно скрывали новости о появлении коронавируса, сообщила The Daily Telegraph.

В Китае же информацию об искусственном происхождении коронавируса опровергли. Всемирная организация здравоохранения «многократно заявляла, что нет никаких свидетельств того, что новый коронавирус был создан в лаборатории», отметил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян.