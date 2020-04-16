Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в китайской лаборатории

Первый заразившийся коронавирусной инфекцией работал в одной из лабораторий китайского Уханя, который изначально стал эпицентром заболевания.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, передает РБК.

Телеканал отмечает, что вирус «возник в лаборатории не в качестве биологического оружия», а как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними.

Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил на других людей, находившихся в Ухане.

Изначально в сообщениях о вирусе фигурировал рынок морепродуктов. Издание Sina утверждало, что первым человеком, у которого в декабре подтвердился коронавирус стала женщина, которая торговала там креветками. Fox News указывает, что там никогда не продавались летучие мыши, а собеседники телеканала заявили, что возложение ответственности на рынок за распространения инфекции было необходимо, чтобы замаскировать вину лаборатории.

«Из того, что нам известно, вирус возник в Ухане. Мы знаем, что Уханьский институт вирусологии находится всего в нескольких милях от того места, где находился рынок морепродуктов», — заявил Fox News госсекретарь Майк Помпео.

Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, обсуждал ли он зарождение вируса в лаборатории с председателем КНР Си Цзиньпином, ответил, что не будет делиться разговором по этому поводу, поскольку «сейчас это не уместно», передает Reuters.

На прошлой неделе ABC News со ссылкой на источники сообщил, что американской разведке было известно о распространяющейся в Китае инфекции с конца ноября 2019 года (КНР официально объявила о нескольких зараженных 31 декабря). Спецслужба также знала, что вирус представляет угрозу для жизни людей.

Разведка неоднократно докладывала об этом лицам, принимающим решения, а в январе сведения попали в отчет для президента США Дональда Трампа. Bloomberg также сообщал, что Китай умышленно занижал данные о количестве зараженных и число смертельных случаев.