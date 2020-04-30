Разведка США сделала заявление о природе коронавируса

Спецслужбы США придерживаются мнения, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, не является искусственным созданием.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 30 апреля управлением директора Национальной разведки (Director of National Intelligence, DNI), возглавляющего Разведывательное сообщество США, в состав которого входят 17 спецслужб — от ЦРУ и ФБР до разведслужб Госдепа и Минэнерго.

«Разведывательное сообщество согласно с широким научным консенсусом, что вирус, вызывающий COVID-19, не был создан человеком или генетически модифицирован», — говорится в сообщении управления DNI, передает РБК.

В ведомстве заверили также, что специалисты американских спецслужб продолжат тщательно изучать поступающую к ним информацию, чтобы определить, что привело к началу пандемии коронавируса — случайный контакт людей с зараженными животными или несчастный случай в лаборатории в китайском Ухане.

Согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) SARS-CoV-2 не мог быть создан человеком. 23 апреля помощник госсекретаря США Эллен Маккарти заявила, что Бюро разведки и исследований ведомства не имеет данных об искусственном происхождении коронавируса.