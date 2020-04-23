Госдеп США не нашел доказательств искусственного происхождения коронавируса

Бюро разведки и исследований Госдепартамента США не имеет данных об искусственном происхождении коронавируса.

Об этом сообщила глава бюро, помощник госсекретаря Эллен Маккарти во время видеоконференции, которую проводил Альянс разведки и национальной безопасности, передает РБК.

«Ученые со всего мира исследовали генетическую последовательность коронавируса. На данный момент нет никаких доказательств того, что он спроектирован или каким-либо образом подвергался воздействию», - сказала Эллен Маккарти.

В середине апреля телеканал Fox News сообщил со ссылкой на источники, что «первый пациент», заразившийся коронавирусом, находился в лаборатории в китайском городе Ухань, который стал эпицентром заболевания. По данным канала, вирус не был «биологическим оружием», а стал результатом попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними.

В МИД Китая в ответ напомнили, что Всемирная организация здравоохранения не нашла следов искусственного происхождения коронавируса. Затем в ВОЗ подтвердили, что основной версией происхождения инфекции является его передача от животных людям.