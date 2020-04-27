Несколько стран с 27 апреля смягчают карантин

С 27 апреля сразу несколько стран постепенно ослабляют карантинные меры, введенные для населения и бизнеса из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Одними из первых по пути к выходу из локдауна движутся некоторые страны Евросоюза.

Чехия первой из стран ЕС с 27 апреля открыла границы для своих граждан. Это было сделано на фоне того, что в стране продолжает падать число новых случаев заболевания COVID-19, передает DW.

Поводом для смягчения карантина стало решение суда в минувший четверг, которое признало ранее принятые правительством меры по борьбе с распространением коронавируса, нарушающими законы страны. "Можно выезжать за границу, даже в отпуск. Но каждый, кто возвращается, должен будет подтвердить негативный результат теста на коронавирус либо провести две недели на домашнем карантине", - заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

Въезд иностранцев в Чехию по-прежнему ограничен, исключения сделаны для предпринимателей из Евросоюза. С 27 апреля в стране возобновят работу магазины площадью до 2,5 тыс. кв.м и автошколы. А вузы смогут восстановить обучение, но с ограничением до пяти человек в помещениях.

Смягчают карантинные меры и две альпийские республики Швейцария и Австрия. В Швейцарии с 27 апреля возобновят работу, например, парикмахеры и физиотерапевты, а также предприятия, предоставляющие бытовые услуги. Открыть школы власти собираются после 11 мая, а вот бары и рестораны останутся закрытыми как минимум до 8 июня.

На текущей неделе смягчение карантинного режима ожидает и Австрию: с 1 мая откроются магазины, парикмахерские, маникюрные салоны и так далее.

С ограничениями откроются и рестораны. Заведения не должны работать позднее 23 часов, сотрудники обязаны носить маски, количество посетителей и их расположение в ресторанах тоже будет строго регулироваться, объяснил канцлер Австрии Себастиан Курц. Детали Курц пообещал представить 28 апреля. К середине мая могут открыться церкви, в которых будут проводиться богослужения, но решение будет принято в зависимости от динамики числа заболевших, подчеркнул австрийский лидер.

С понедельника, 27 апреля, вступает в силу смягчение карантинных мер в Литве: откроются музеи, библиотеки, уличные кафе, а также парикмахерские и косметические салоны. На спортивных площадках разрешат такие виды спорта, как гольф и теннис. Также откроются зоопарки и ботанические сады. Ранее, с минувшего четверга, власти разрешили открыть все розничные магазины, включая те, что работают в торговых центрах. Такое решение принято одновременно с продлением локдауна до 11 мая.

Соседние с Германией Нидерланды пойдут еще дальше. С 11 мая карантинные меры смягчат в отношении детей. Откроются детские сады, а классы начальных школ будут заниматься в "полсилы": классы разобьют на две или несколько групп, чтобы снизить риск заболеваний. Остальные ученики должны постепенно вернуться в школы со 2 июня. В решении ослабить карантинные меры власти Нидерландов опираются на статистику, согласно которой из 34 тысяч инфицированных в стране только 147 человек были младше 14 лет, из них в больницу обращались лишь 47.

С конца мая школьникам разрешат заниматься спортом, включая командные виды спорта с телесным контактом. Ученикам до 18 лет разрешат спорт, но только такой, при котором можно соблюдать дистанцию в 1,5 метра, например, настольный или большой теннис. Спортивные клубы также смогут возобновить занятия, но разрешат только индивидуальные виды спорта.

Власти Испании ослабляют одну из самых строгих мер карантина в Европе. С 26 апреля всем детям не старше 14 лет разрешено выходить на улицу - без ограничений. Правительство официально извинилось перед детьми за введенные ранее ограничения. "Для вас это было совсем не легко, поэтому мы просим у вам прощения", - заявил в конце минувшей недели вице-премьер страны Пабло Иглесиас.

Первыми из регионов Испании выход из локдауна планируют Канарские острова, начиная с Гомеры. На этом острове не зафиксировано новых случаев заболеваний с 29 марта. Дальнейшее смягчение возможно во второй половине мая, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Власти Новой Зеландии идут на ослабление локдауна на фоне того, что число инфицированных практически перестало расти, не превышая 20 случаев ежедневно, а на минувшей неделе, в четверг, было зафиксировано всего три новых случая заражения SARS-CoV-2.

"У нас есть возможность сделать то, что пока не удалось другим странам - избавиться от вируса", - заявила ранее премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

С 27 апреля возобновят работу некоторые предприятия и школы, последует смягчение ограничений на внутренние перемещения. Кроме того, разрешат собрания до 10 человек, в частности, для свадеб и похорон. В понедельник правительство обсудит дальнейшие меры по смягчению: ограничительные меры в Новой Зеландии считались одними из самых строгих на планете.

С 20 апреля смягчили карантинные меры Дания и Норвегия. В Дании возобновили работу предприятия малого бизнеса, открыты школы и детские сады. В Норвегии тоже открылись детсады, а школы откроются с 27 апреля для учеников 1-4 классов. Параллельно норвежцев призывают воспользоваться добровольным мобильным приложением для отслеживания инфицированных COVID-19.

Также ранее на некоторые меры по смягчению карантина пошли власти Польши, разрешив гулять в парках и лесопарках. Увеличено максимальное количество клиентов в магазинах. Варшава планирует ослаблять или усиливать карантинные меры постепенно - в зависимости от развития ситуации.