Последнее обновление: 01.02.2020 10:47

Moody's считает коронавирус опаснее для мировой экономики, чем кризис 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.

«Пандемия коронавируса оказаться более существенным «черным лебедем», чем глобальный финансовый кризис и последовавшая за ним рецессия 2008-2009 годов», - отмечают аналитики.

«Черным лебедем» в экономике называют трудно прогнозируемое событие с потенциально значительными негативными последствиями, передает ТАСС.

«В отличие от обвала на американском ипотечном рынке, в начале 2020 года никто не предсказывал появления потенциально опустошительной пандемии», - указывают в агентстве.

Кроме того, в отличие от финансового кризиса, государственные деятели могут быть ограничены в возможностях устранить или компенсировать потери от пандемии, подобной испанскому гриппу в 1918 году, подчеркивают аналитики.

Распространение вируса уже привело к резкому снижению индекса мировых цен на промышленные металлы (медь, никель, цинк, алюминий и т.д.). Этот показатель имеет четкую корреляцию с мировым экономическим ростом, отмечают эксперты.

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