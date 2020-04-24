Президент Литвы: Лукашенко не нужна помощь Литвы в борьбе связи с коронавирусом

Александр Лукашенко не выразил желания получить помощь в борьбе с угрозами коронавируса, утверждает президент Литвы Гитанас Науседа.

"Моей целью было узнать, есть ли какие-то способы помочь белорусской стороне легче справиться с угрозой коронавируса, мы готовы это сделать как советами, так средствами", – заявил глава государства в пятницу.

"Во время беседы президент просто поблагодарил за это, но не изъявлял конкретного желания получить помощь того или иного рода", – добавил Г. Науседа.

В четверг состоялась телефонная беседа президента Литвы с А. Лукашенко, по словам Г. Науседы, подход Беларуси к пандемии изменился, передает Delfi.

"На самом деле я считаю, что подход к коронавирусу как к угрозе общественному здоровью действительно ощущается, и стал более строгим, чем это было некоторое время назад. Предприняты определенные меры, которые белорусский президент мне изложил. У меня нет оснований не верить статистике, поскольку я располагаю альтернативными статическими данными о заболеваниях и об их динамике", – сказал Г. Науседа.