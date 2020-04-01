Президент Литвы: Нельзя доверять данным о коронавирусе в Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что нельзя доверять информации по ситуации с коронавирусом в Беларуси, об этом он заявил в среду в Вильнюсе.

Министерство здравоохранения Беларуси в понедельник сообщало о 152 инфицированных COVID-19 в стране. Ведомство опубликовало новые данные и во вторник, однако общее число заразившихся не назвало, что вызвало множество вопросов в обществе. Сомнения в статистике возникли и у соседей – в Литве.

"Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Беларуси, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой", - заявил Науседа, сообщает sputnik.by.

По мнению Науседы, "вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются".

Накануне раскритиковал ситуацию в Беларуси и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Власти страны сегодня рассматривают возможность ограничения всех рейсов из Минска в Вильнюс. Мнение Линкявичуса поддержал и Науседа.

"Я считаю, что замечание господина Линкявичюса совершенно своевременное, и если этот риск действительно ощутим, мы должны ограничить любые контакты со страной, которая в данный момент немного слишком расслабленно оценивает вспышку коронавируса и возможно, что в связи с этим ее ожидают тяжкие последствия", - добавил Науседа.

Напомним, сегодня между столицами Беларуси и Литвы по-прежнему осуществляются рейсы компании "Белавиа".

В отличие от всех стран Европы, Беларусь не приняла жестких ограничительных мер в связи со вспышкой коронавируса. Так, карантин не объявлен в учреждениях образования, нет ограничений работы общепита, фитнес-центров и салонов красоты. Примечателен и тот факт, что только Беларусь из всех стран континента по-прежнему проводит футбольные матчи.

По информации, которую Минздрав РБ постеснялся озвучить, в Беларуси по состоянию на полдень вторника было зафиксировано 192 случая заражения коронавирусом.