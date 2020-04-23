Последнее обновление: 23.04.2020 23:35

Польша отправила гуманитарную помощь Беларуси для борьбы с коронавирусом

Груз с гуманитарной помощью — дезинфицирующие средства (50 тыс. литров), антисептические средства (30 тыс. литров) и хирургические маски (100 тыс. штук), необходимые для борьбы с распространением эпидемии COVID-19 — отправился 23 апреля из Варшавы и 24 апреля прибудет в Беларусь.

В официальной передаче гуманитарной помощи принял участие Посол Республики Беларусь в Республике Польша Владимир Чушев, комендант Государственной противопожарной службы Анджей Бартковяк, а также заместители министра государственных активов и министра иностранных дел Мацей Малецкий и Марцин Пшидач, сообщает Польское радио.

Дарителями являются государственные предприятия и Министерство здравоохранения Польши, а в качестве посредника при передаче выступил Фонд международной солидарности. Доставку обеспечивает Государственная противопожарная служба.

Получателем гуманитарной помощи является указанный Министерством здравоохранения Республики Беларусь Республиканский центр организации медицинского реагирования в Минске. Часть груза предназначена для города Гродно и Гродненской области — региона, где проживает большинство представителей польской диаспоры.

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