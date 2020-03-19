Посольство РБ организовало ежедневный вывоз граждан РФ и РБ из Польши

Российские граждане наряду с белорусскими могут ежедневно выехать из Польши в Беларусь на четырех автобусах, организованных белорусским посольством в Варшаве.

Об этом сообщил посол Беларуси в Польше Владимир Чушев, передает БелТА.

"Ежедневно три польских автобуса, которые организованы посольством Беларуси в Польше, перевозят 150 человек из Варшавы в Брест и Гродно. Кроме того, еще 50 человек перевозит автобус из Бяла-Подляски в Брест. Таким образом, каждый день это 200 человек. Вместе с белорусами такой возможностью могут воспользоваться и пользуются российские граждане", - сообщил дипломат.

По его словам, в настоящее время также прорабатывается вопрос организации временного сообщения для перевозки по маршруту Белосток - Гродно.