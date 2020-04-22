Нацбанк Беларуси в марте продал $865,5 млн ради поддержки курса белорусского рубля

Национальный банк Беларуси в марте 2020 года продал на бирже на чистой основе $865,5 млн против $311 млн в феврале. Такие данные опубликовал ЕАБР в ежемесячном информационно-аналитическом обзоре.

"По нашим оценкам, регулятор в марте продал на биржевых торгах на чистой основе $865,5 млн в эквиваленте ($311 млн месяцем ранее)", - говорится в обзоре банке, передает Интерфакс-Запад.

Национальный банк увеличил объемы валютных интервенций для сглаживания резких колебаний курса в целях ограничения рисков финансовой стабильности, отмечается в обзоре.

"По отношению к доллару США национальная валюта за месяц потеряла 15,5% стоимости, к евро - 15,3%, к российскому рублю - укрепилась на 1,5%. На курс белорусского рубля оказало давление увеличение чистого спроса на иностранные валюты со стороны населения и предприятий на фоне усиления волатильности на мировых финансовых и товарных рынках", - отмечается в публикации.

Эксперты банка отмечают, что ослабление белорусского рубля наряду с временным ажиотажным спросом населения на отдельные товары стало ключевым фактором ускорения годовой инфляции до 4,9% в марте с 4,4% в феврале. "Динамика показателя преимущественно объясняется повышением базового индекса потребительских цен, характеризующего изменение стоимости товарных позиций, не подверженных прямому влиянию административного фактора. Его месячный прирост без учета сезонных колебаний, по нашим расчетам, в марте оказался максимальным с февраля 2016 г. и составил почти 1%", - отмечают эксперты ЕАБР.

По их прогнозу, в ближайшие месяцы инфляция в Беларуси будет ускоряться, но во второй половине темпы роста цен замедлятся из-за ожидаемого ослабления внутреннего спроса.

"В ближайшие месяцы мы ожидаем дальнейшего увеличения годовых темпов роста потребительских цен, причиной которого станет эффект переноса снижения стоимости национальной валюты. Во второй половине года значимое дезинфляционное влияние окажет ослабление внутреннего спроса, что позволит сохранить инфляцию вблизи целевого ориентира", - говорится в обзоре.

Кроме того, "согласно прогнозу ЕАБР, постепенная стабилизация ситуации в мировой экономике и на глобальных площадках в течение нынешнего года будет способствовать ослаблению давления на национальную валюту Беларуси, что позволит ей частично отыграть утерянные позиции", - считают эксперты банка.

ЕАБР прогнозирует, что инфляция в Беларуси до конца года ускорится до 5,5%, по итогам 2021 года замедлится до 3,6%, 2022 года – 4,0%. Примечательно, что банк не прогнозирует резкую девальвацию белорусского рубля.

По оценке экспертов банка, средний курс белорусского рубля в 2020 году составит 2,39 рубля за доллар, в 2021 году средний курс вырастет до 2,42 рубля за доллар, в 2022 году – до 2,48 рубля.

За первый квартал 2020 года ЗВР Нацбанка снизились на $1,6 млрд, или на 17,1% до $7 млрд 786,5 млн на 1 апреля 2020 года, в том числе потери за март составили $1,018,4 млрд.