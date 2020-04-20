Курсы наличной валюты в банках Минска на 20 апреля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,005 рубля и составил 2,447 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,008 рубля и составил 2,455 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,002 рубля и составила 2,652 рубля, минимальная продажа выросла на 0,007 рубля и составила 2,664 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,28 (снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,31 (снизился на 0,02 рубля).