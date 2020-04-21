Курсы наличной валюты в банках Минска на 21 апреля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,009 рубля и составил 2,456 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,011 рубля и составил 2,466 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,005 рубля и составила 2,657 рубля, минимальная продажа выросла на 0,006 рубля и составила 2,67 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26 (снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,27 (снизился на 0,04 рубля).