Последнее обновление: 21.04.2020 11:25

Курсы наличной валюты в банках Минска на 21 апреля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,009 рубля и составил 2,456 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,011 рубля и составил 2,466 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,005 рубля и составила 2,657 рубля, минимальная продажа выросла на 0,006 рубля и составила 2,67 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26 (снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,27 (снизился на 0,04 рубля).

Далее по теме
Ранее по теме
<Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование