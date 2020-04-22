Курсы наличной валюты в банках Минска на 22 апреля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,051 рубля и составил 2,507 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,054 рубля и составил 2,52 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,059 рубля и составила 2,716 рубля, минимальная продажа выросла на 0,05 рубля и составила 2,72 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,23 (снизился на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,25 (снизился на 0,02 рубля).