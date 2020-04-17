Курсы наличной валюты в банках Минска на 17 апреля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,018 рубля и составил 2,442 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,023 рубля и составил 2,447 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,023 рубля и составила 2,65 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,033 рубля и составила 2,657 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,30 (вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,33 (вырос на 0,03 рубля).